Пожираемая болезнью Началова показала опухоли и дряблую кожу

Юлия Началова не скрывает, что страдает от подагры. Артистка обнародовала фото, на котором без купюр продемонстрировала все несовершенства, возникшие вследствие болезни.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Началова опубликовала снимок, на котором запечатлена в черном плотном купальнике. Артистка поступила весьма смело – она не подвергала изображение ретуши и прочему фотошопу, предпочтя открыто показать все несовершенства своего тела.

И дело вовсе не в том, что Началова много ест или не следит за фигурой. Певица страдает подагрой. Об этом свидетельствуют множественные опухоли на руках артистки. Впрочем, многочисленные поклонники разглядели и другие минусы во внешности Юлии. Фанаты пришли в ужас.

"Что у Юли с телом?", "А что с руками и локтями?", "Похоже, ее давно болезнь ест, пожирает изнутри. Видимо, что-то страшное, раз так резко скукожилась вся, как старый рваный башмак", "Подагра. Юля очень светлая , голос необыкновенный. Я бы ее ооочень хотела бы видеть на сцене. Юля выздоравливай !!!!!!!!!!", "Оч постарела🙄 и кожа дряблая....*** зачем .... такое ввкладывать🤨", "даже странно.. я бы не подумала, что она у нее настолько дряблая", "Юля, добрая, лучезарная и красивая... но у меня такое впечатление, что болезнь гложет ее изнутри. Неужеле нельзя ничего сделать? Медицина так далеко сейчас ушла (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались расстроенные поклонники.

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 10 Апр 2018 в 2:26 PDT

Как писали Dni.Ru, Юлия Началова страдает от заболевания довольно давно. Кисти рук певицы покрыты чудовищными шишками. По одной из версий, эти уплотнения – так называемые узлы Гебердна. Они называются так по фамилии британского врача, впервые их описавшего. В суставах хрящ постепенно разрушается, а по его краям образуются твердые выступы.

Вначале артистка старательно скрывала приметы болезни – носила перчатки и фотографировалась, пряча руки. Однако в какой-то момент Юлия передумала и открыто рассказала о своем недуге.