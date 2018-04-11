Эксклюзив Интервью Обнародовано предсмертное сообщение Волчковой Внук Пугачевой выпрыгнул из окна Дом-2

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Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной

Маша Распутина. Фото: пресс-служба НТВ
Певица обозвала бывшего возлюбленного. И считает, что он "сдох, как собака"
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Гостем очередного шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ станет певица Маша Распутина. Артистка приоткроет завесу тайны личной жизни, двух совершенно разных браков, сценической карьеры и отношений с коллегами. Например, впервые после смерти первого мужа Владимира Ермакова артистка решила рассказать об обидах и трудностях, возникших между супругами, назвала причину, по которой пожалела о заключении брака уже через год после свадьбы, и объяснила, зачем муж-продюсер настраивал ее против общей дочери Лиды. 

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Маша Распутина

Маша Распутина певица

"Мне все всегда говорили: "Да брось ты этого козла!", – вспоминает Маша. – Его все "козлом называли". Он и сдох, как собака. Просто ему не дадали каких-то сто долларов, он с пеной у рта упал и коньки отбросил. А при жизни Ермаков постоянно внушал дочери Лиде, что я – такая-сякая. На ее больные мозги еще и это! Он сам изурудовал свою же дочь!" 

Что касается этой самой "изурудованной дочери", то Распутина говорит о ней так: "Лида – моя болью. Постоянная зубная боль. У нее могут быть какие-то голоса, какие-то галлюцинации. Когда я забираю ее к себе (из больницы для душевнобольных – Прим. ред.), она находится десять-пятнадцать дней, и в первую половину еще ничего, а потом начинает съезжать".

Лиду, по словам Распутиной, пришлось оставить без квартиры после того, как "в первый же день там оказался ее физиологический отец". Теперь же Лида – одна из претенденток на 4-комнатную квартиру. "Если ей положено по закону, то пусть будет", – считает артистка. 

Автор: Иван Губкин11 апреля 2018, 15:03
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