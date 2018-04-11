Джигурду постигла трагическая судьба Джигарханяна

Первый канал цинично затравил актеров. В погоне за рейтингами телевизионщики готовы на любую подлость.

Никита Джигурда уверен, что Первый канал ведет против него настоящую информационную войну на поражение. Причем инициирована она на самом верху. Иначе актер не может объяснить, почему в эфире о нем говорят только плохо, выставляя сумасшедшим, скандалистом, развратником и лжецом.

"Программа Дмитрия Шепелева "На самом деле", в которой детектор лжи доказал, что Светлана Романова (родная сестра покойной кумы артиста Людмилы Браташ. – Прим. ред.) врет в ответах в девяти из десяти вопросов, так и не вышла в эфир, – возмущен Джигурда. – Программа "Пусть говорят", в которой я предоставил документы о лжи Романовой, тоже легла на полку. Как это называется?! Нам обещали объективность, но выставили на посмешище".

"Первый канал цинично травит лучших мужиков страны – Александра Новикова, Александра Серова, меня, Армена Джигарханяна, – рычит Джигурда. – Черное преподносится как белое, фейковые новости заполняют эфир. Это же форменное безобразие! Трагедию насильственной гибели Люси Первый канал и СМИ превращают в фарс! Но откатов кармических бусы я натяну им на третий глаз! Я знаю, кто за этим стоит – у него ко мне многолетняя идеологическая ненависть. Надеюсь, после инаугурации Путина этого человека сменят!"



Ранее в интервью Dni.Ru похожую мысль высказала Элина Мазур: "Армен Борисович неоднократно обращался к руководству Первого канала с просьбой прекратить травлю. Голос метра так и не был услышан. А я защищаю Джигарханяна в публичном пространстве, и говорю: остановитесь! Он старый человек. Вы хотели получить контракт с уборщицей Викой из Киева? Вы его получили! Мы больше никак не хотим комментировать происходящее! Я прошу оставить в покое доброе имя великого артиста, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса, и его друга Артура Согомоняна".