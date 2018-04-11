Звезда "Битвы экстрасенсов" ошарашила признанием о Шепелеве

Финалисткой "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова направила свои магические силы на Дмитрия Шепелева. Ясновидящая решила уточнить, есть ли у телеведущего тайная зазноба.

Девушка уверяет, что рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его судьбы. "Это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют его личную биографию эмоциями и событиями", – рассказала Николь.

По мнению Кузнецовой, телеведущему сейчас совсем не до романов. Он сосредоточен на карьере и воспитании сына. Ясновидящая охарактеризовала Шепелева как человека рационального, ответственного и зрелого. "В любых условиях Дмитрий формирует свою судьбу последовательно и эффективно; люди, которые делают на него ставку, им довольны. Он надежный и понимающий партнер, искренний друг и для женщин, и для мужчин", – считает финалистка "Битвы экстрасенсов".

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) 5 Мар 2018 в 12:05 PST

Барышня подчеркивает, что Шепелев не настроен на новые серьезные отношения. "Романтические истории с красавицами – это то, что хочет видеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия", – с уверенностью подилилась экстрасенс с журналистами Starhit.ru.

Добавим, что в последнее время Дмирию Шепелеву некогда думать о женщинах. Его малолетний сын от Жанны Фриске часто и подолгу болеет. К примеру, недавно мужчина опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором посетовал на слабый иммунитет Платона. " Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал расстроенный Дмитрий.