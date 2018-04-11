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Дочь Веры Брежневой потрясла снимками в купальнике

Вера Брежнева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
 Дочь Веры Брежневой Соня Киперман похвасталась аккуратным телосложением. 17-летняя девчушка уже может составить конкуренцию знаменитой родительнице. 
прочитано 4400 раз

Прелестница опубликовала фото в Instagram. Девушка красуется в белом купальнике. Поза для съемки выбрана не случайно: Соня продемонстрировала все достоинства фигуры.

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Пост взбудоражил подписчиков. На барышню посыпались комплименты на разных языках. "Pretty girl", "So hot", "Красотка!", "Соня Потрясающая фигура!" "Ммм... супер", "Beauty", "Хорошая фигурка", – хвалили звездную дочь фолловеры.

Добавим, что в столь юном возрасте Киперман не стесняется быть соблазнительной, а порой даже пикантной. Ее аккаунт переполнен откровенными публикациями. Чего, кстати, никогда не позволяет себе звездная родительница Вера Брежнева.

В микроблоге певицы с трудом можно найти подобные фото. Видимо девушка решила брать пример не с собственной матери, а с Анастасии Волочковой, которая то и дело выставляет на всеобщее обозрение свои выдающиеся телеса.

Добавим, что, судя по геолокации, Соня проводит каникулы на комфортабельном курорте островного государства Сент-Люсия. Отель, в котором остановилась Киперман, создает своим постояльцам шикарные условия для отдыха: обособленные виллы, цветущие сады, спа-центр, открытый плавательный бассейн и 3 ресторана и многое другое.

Соня Киперман– старший ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара).  Певица родила девочку еще до начала карьеры – в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в гражданском браке. Сразу после появления малышки молодые люди расстались.

Киперман с малых лет пытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом поприще барышня уже добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале "Дневники вампира".

Автор: Руслана Алексеева11 апреля 2018, 17:31
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