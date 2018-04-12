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Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому

Алла Пугачева и Данила Козловский. Фото: Dni.Ru
Певица решила поддержать ставшего режиссером актера. Многим поклонникам это не понравится. 
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Вечером 12 апреля в Москве состоится премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – "Тренер" Данилы Козловского. Поддержать его в столичный киноцентр "Октябрь" приглашены первовеликие звезды – Максим Галкин, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Олег Меньшиков, Резо Гигинеишвили, Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте. Главной звездой вечера должна стать Алла Пугачева.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Певица не пропускает громких премьер – она была на фильмах "Рай" Андрея Кончаловского, "Лед" Олега Трофима, "Притяжение" Федора Бондарчука. Но вокруг имен этих режиссеров нет того ореола скандальности, который в последнее время сопровождает Данилу Козловского. Он, напомним, в недавнем интервью посетовал на хамство и озлобленность россиян.

"Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал, – возмутился Козловский. – В России, ****, сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное – какие все смелые". Козловский подчеркнул: тот, "кто хочет ********, всегда найдет за что". Звезда надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут гадости".

Пугачева наверняка знает, в какую перепалку попал молодой режиссер из-за этих опрометчивых слов, однако согласилась примкнуть к кругу тех, кто поддерживает Козловского. Значит, не боится, что общественный негатив в адрес Данилы спроецируется и на нее. 

Автор: Иван Губкин12 апреля 2018, 12:27

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