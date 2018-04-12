Солнцев официально женился на 72-летней развратнице

Пара в предвкушении первой брачной ночи. Она обещает быть горячей.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев стал законным мужем 72-летней бизнесвумен Екатерины Терешкович. С густо подведенными глазами, припудренными щеками и свежей завивкой Солнцев выглядел сногсшибательно. Правда, со спины был похож на невесту. Что же касается молодой, которая была уже немолода, для торжественной церемонии она выбрала расшитое голубыми цветами дизайнерское платье и голубые эффектные сапожки.

"Горько, горько!" – кричали гости, а Гоген и Катя все целовались и целовались. И все поняли: если счастье и существует, то выглядит оно именно так. А тем, кто не верит в искренность их чувств, Солнцев отвечает: "Честно говоря, я благодарен (людям. – Прим. ред.) за то, что они ставят под сомнение наш брак с Катериной. Я даже не буду расписывать свои мысли по этому поводу, понимая, что среди людей мало понимающих и принимающих. Но я уверен, что каждый из вас, мои дорогие, тоже заслуживает счастья. И я желаю вам его от всей души!"

Молодожены ждут первой брачной ночи, ведь 72-летняя старушка в постели – та еще куртизанка! Она знает такие позы, что, кажется, Камасутру писали с нее. К тому же Катя не сильно младше этой книги по сексуальным техникам. Избранница Солнцева – ненасытная, страстная, горячая пенсионерка, готовая отдать всю себя любимому молодому мужчине. А уж как она стонет, сгорая от желания!

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 9 Апр 2018 в 4:02 PDT

Когда Солнцев и его великовозрастная невеста уехали в романтическое путешествие в Доминикану, их соседи лишились сна от криков ненасытной любовницы главного фрика "Дома-2". Отдыхавшие там туристы рассказали Dni.Ru: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу поменьше издавать похабных любовных стонов по ночам он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".