"Мою девочку забрали": певица Валерия высказалась о единственной дочери

Популярная исполнительница Валерия в преддверии 50-го юбилея рассказала о своих детях. Артистка призналась, что тяжелее всего было с дочерью Анной.

У певицы Валерии трое взрослых детей: 24-летняя дочь Анна, 23-летний сын Артемий и 19-летний сын Арсений. По признанию артистки, психологически тяжелее было с Аней.

"До десяти лет она была ангелочком, но в подростковом возрасте будто мою девочку забрали, а другую подложили. Она не изменилась, а просто стала абсолютно другой. Мама говорила, что у меня вообще переходного возраста не было. Все ждала его, а он так и не наступил. А Аня стала бунтаркой. Подходишь, обнимаешь, хочешь поцеловать, а в ответ – шипы. Директор школы меня все время успокаивала: "Не волнуйтесь, все будет хорошо". Так оно и вышло. В 15 Аня уже поступила в Щукинское, и все глупости остались в прошлом", – рассказала артистка.

С сыновьями были другие проблемы – они не сразу выбрали профессию. Артемий тяготел к музыке, причем был довольно успешен, однако затем понял, что это не для него. Увлекся компьютерными технологиями и бизнес-менеджментом, поступил в швейцарский университет. Однако в это время его снова "накрыла" любовь к музыке.

"Летим с ним в самолете, и сын дает мне наушники. "Хочешь послушать? Это электронная музыка. Сам ее сочинил и записал при помощи компьютера", – объяснил он. Потом узнала: оказывается, он уже учился в престижнейшей американской музыкальной академии Беркли в онлайн-режиме электронной музыке. Попасть туда невозможно. Как ему удалось? Загадка для меня. В прошлом году окончил академию. Сегодня у него в принципе три специальности: компьютерные технологии, бизнес-менеджмент и электронная музыка", – похвасталась Валерия.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 2 Июл 2017 в 1:27 PDT

Что касается Арсения, он рос вундеркиндом – был гениальным пианистом. Однако в итоге ушел с головой в бизнес – учится в Плехановском университете. "У нас все дети финансово самостоятельные, помогать им нет никакой нужды. Сеня снимает квартиру в хорошем доме, купил себе автомобиль, содержит свою семью – у него есть девушка", – сообщила артистка.

Она подчеркнула, что не лезет в личную жизнь детей. "Может, с точки зрения родителей, живет неправильно, ведь хочется, чтобы он был пианистом. Иосиф, к слову, никак не может смириться с этим, но это все родительские ожидания. Я принимаю всех избранников детей, знаю: бесполезно советовать. Вот мне советовали в двух предыдущих браках, а что толку. Родители не должны находить половинки детям, ведь с ними жить не им", – цитирует Валерию Woman's Day.