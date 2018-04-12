Принц Уильям рассекретил имя своего третьего ребенка

Британский принц нечаянно раскрыл пол их с Кейт Миддлтон будущего ребенка. Он решил назвать малыша в честь футболиста.

Королевский наследник отправился футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме. Королевский отпрыск был в приподнятом настроении и с удовольствием общался с прессой.

Он рассказал, что его настолько впечатлила игра полузащитника Джека Грилиша, что он планирует назвать в честь него своего еще не родившегося малыша: "Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек", – выпалил радостный Уильям. После этой фразы принц замялся и добавил: "Или Джеки". Интернет-пользователи не могли не заметить и тот факт, что на игру Уильям надел голубой шарф, сообщает Express.co.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 18 Фев 2018 в 2:26 PST

Несмотря на то, что герцогиня Кембриджская должна родить в этом месяце, имя и пол нового королевского ребенка оставалось тщательно охраняемой тайной. У членов правящей династии принято, что пары, ожидающие пополнения, узнают пол наследника лишь при родах. Добавим, что Кейт и Уильям уже в третий раз нарушают эту традицию и узнают гендерную принадлежность малыша еще до его появления на свет.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз. Ожидается, что Кейт родит в двадцатых числах месяца. По некоторым данным – 23 апреля.



Акушеры госпиталя Святой Марии, где герцогиня Кембриджская произвела на свет принца Джорджа и принцессу Шарлотту, уже готовы встретить королевскую особу. В клинике освободили целое крыло для размещения высокопоставленной гостьи. Добавим, что этот роддом больше напоминает пятизвездочный отель, чем медицинское учреждение.