Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении

Народный артист России Александр Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии. У любимца публики незначительные проблемы со здоровьем.

"Сделал маленькую операцию на ладони на левой руке и все, пришел домой, сижу, пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован, да ничего нет такого! Что за бред такой!" – сказал актер, отметив, что "ничего страшного нет" – сообщил артист журналистам РБК.

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Ранее на сайте РЕН ТВ сообщалось, что актера положили в одну из московских клиник. У звезды советского кино обнаружили серьезный недуг, который грозит ему потерей подвижности кисти.

По данным телеканала речь идет о заболевании сухожилий. Они утрачивают свою эластичность, укорачиваются в результате чего конечность теряет подвижность. При прогрессировании болезнь грозит параличом пальцев рук.

Супруга народного артиста также очень удивилась сообщениям в СМИ. "Александр Васильевич жив-здоров, сидит рядом со мной. Он ходил на небольшую консультацию: была проблема с пальцем. Сейчас все хорошо", – поведала женщина Агентству городских новостей "Москва".

Александр Панкратов-Черный сыграл множество ролей в отечественных фильмах и сериалах: "Жестокий романс", "Батальоны просят огня", "Зимний вечер в Гаграх", "Ширли-Мырли", "Зефир в шоколаде". За долгую творческую карьеру артиста много раз удостаивали почетными премиями и наградами. Александр Васильевич получил благодарность президента нашей страны, за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства он награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостаивался звания заслуженного и народного артиста России.