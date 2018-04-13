Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте

Вера Брежнева попала в неприятную ситуацию. Популярная исполнительница во время концерта спустилась в зрительный зал и, споткнувшись, упала перед первым рядом.

В зале "Крокус Сити Холла" состоялся Большой весенний фестиваль "Звезды Русского радио". На сцену вышли многие отечественные исполнители: Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, группа "Градусы" и другие. Ведущим шоу стал "золотой голос России" Николай Басков.

"Натуральный блондин", известный своим неподражаемым чувством юмора, порядком повеселил зрителей, когда отпустил пару шуточек в адрес Веры Брежневой. Вначале певец отметил, что артистке преподносят букеты. "Ты так реагируешь, потому что девушкам дарят цветы", – сказала певица. "Это просто я еще не выходил петь", – ляпнул Басков.

Чуть позже артист снова прошелся по Брежневой. "Вера такая красивая, смешная. Сейчас выйдет на сцену, но уже в другом платье. Просто Вера такая певица, что не может две песни петь в одном платье", – сказал Николай, когда Вера вышла к зрителям в новом наряде, чтобы исполнить очередную композицию.

Певица предстала перед зрителями в черном топе и длинной черной юбке с внушительным разрезом. Брежнева спустилась в зал и стала обращаться к каждому зрителю в первом ряду. И тут случилось неожиданное. Артистка то ли споткнулась, то ли запуталась в складках юбки и рухнула прямо перед ошеломленными зрителями. Видео любезно предоставил Пятый канал.

Самое интересное, что голос Брежневой продолжал звучать, будто ничего не случилось. В соцсетях немедленно сделали вывод, что Вера пела под фонограмму.

Оконфузившаяся Брежнева быстро поднялась – ей помог охранник, который оказался рядом в нужную минуту. Певица сделала вид, что ничего не случилось, а когда вернулась на сцену и музыка стихла, прокомментировала свое падение. "Не всегда легок путь артиста", – цитирует Веру Брежневу сайт "Комсомольская правда".