У Стриженовой родился сын

В семье Екатерины Стриженовой радостное событие. Ее старшая дочь Анастасия родила первенца.

Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 30-летняя Анастасия стала матерью в первый раз. Молодая женщина сообщила о радостном событии в социальных сетях.

На своей официальной странице в Instagram Анастасия опубликовала фотографию, на которой запечатлела ногу мужа Петра Грищенко и ножку новорожденного сына. Судя по подписи, мальчик появился на свет в начале апреля. Анастасия решила назвать ребенка Петром – в честь супруга.

"Мне сегодня 30. я прибываю в эйфории... Петя папа спасибо тебе за Петю сына, Петя сын спасибо за то, что делаешь меня самой счастливой мамой на свете, уже как целых 10 дней! Мама и Папа спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любови (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Стриженова.

Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova) 13 Апр 2018 в 12:21 PDT

Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Какие молодцы 👪 . Малышу здоровья ,а вам терпения", "С Днем рождения!!! Поздравляем от всей души!", "Поздравляю! Здоровья малышу Пете! Папе Пете тоже)))", "Настя , поздравляю вас с Петей и младшим Петей! )) Вы большие молодцы , очень рад за вас!)) Пете большой привет)", "Петра Петровича с днем рождения мамы, новорожденная мама это непередаваемо! Будьте счастливыми и улыбайтесь своими чудесными улыбками❤️" – прокомментировали радостную новость фанаты.