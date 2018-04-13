Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации

Фигурист подавлен и расстроен. К такому повороту он не был готов.

В шоу Первого канала "Ледниковый период. Дети" начался соревновательный этап, и сразу закипели страсти. Теперь каждый выпуск из проекта выбывают юные участники, набравшие наименьшее количество баллов. Первый день принес немало разочарований тем, кого жюри во главе с Татьяной Тарасовой решило отправить домой.

Девятилетний участник так горько оплакивал поражение, что у ведущего Алексея Ягудина сдали нервы. Пытаясь успокоить маленького фигуриста, сгорбившегося под яркими софитами на большом ледяном поле, он с трудом подбирал слова. Голос Ягудина дрожал, а в глазах стояли слезы. Ведущий был подавлен и растерян. А потом и сам расплакался.

"Рома, я не буду у тебя ничего спрашивать, – сказал он мальчику, обнимая его за плечи. – И, может быть, сегодня впервые в жизни не соглашусь с Татьяной Анатольевной…"



Ромино горе было таким искренним, что жюри, видавшее на своем веку всякое, дрогнуло. Татьяна Тарасова заявила: "Детки, вы на нас не обижайтесь, пожалуйста! Мы вынуждены… Я взрослый человек, уж сколько раз судила соревнования… Но сегодня мы в очень тяжелой ситуации. Я не знаю, что делать!"

Илья Авербух выскочил на лед и заметался между несчастным ребенком и операторами. Съемку пришлось прервать. Юного фигуриста утешали всем миром, объясняя, что это не настоящие соревнования, а всего лишь шоу, пророчили ему большое спортивное будущее.

Наконец Рома поверил, успокоился и заулыбался. Все у него будет хорошо, он нам еще покажет на настоящей Олимпиаде – и тройной аксель, и риттбергер, и тулуп с флипом!