Инфекция Табакова убивает Миткову

Стало известно о заражении крови у звезды эфира. Пока – только на уровне слухов.

Татьяна Миткова – одна из самых известных телеведущих в стране. В качестве специального корреспондента она была на Чернобыльской АЭС, в Югославии, Ираке, Кувейте. Потом долгие годы вела информационную программу "Сегодня" на НТВ. А теперь работает там главным редактором Службы информации.

В последнее время она – яркая, цветущая, красивая – осунулась и похудела. Татьяна состояние своего здоровья с посторонними не обсуждает и о болезни не говорит, но один из сотрудников канала на условиях анонимности рассказал Dni.Ru: "По редакции гуляет странный слух: якобы Миткова делала красивые новые зубы, а в результате стоматологических манипуляций ей была занесена серьезная инфекция, и началось заражение крови. Она лечилась больше месяца, врачи опасались худшего". Говорят, с инфекцией удалось справиться.

Напомним, что в марте скончался худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, который тоже решился на имплантаты. У него началось нагноение в зубном канале, вылившееся в сепсис, от которого умирают даже молодые люди.

Актера доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова, где он впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. Позже сообщалось, что Табакову сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставляется канюля для лучшей вентиляции легких. А умер мэтр от сердечного приступа.