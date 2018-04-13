Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста

Эксклюзив Интервью Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой Сладкий Козловский впервые откровенно о гомосексуализме Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Пятница 13 апреля
Лента новостей
20:43
В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске
20:28
Спасение пассажира московского метро попало на видео
19:52
Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
19:52
Собянин взял домой питомца из приюта для собак
19:39
В Калининградской области за вырубку леса задержали полицейского
19:27
В аварии под Вологдой погибли семь человек
18:59
Раскрыт коварный план США в Сирии
18:37
Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ (видео)
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
18:00
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
17:57
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
17:43
В Италии откопали могилу древнего киборга
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
16:57
В "ЕР" начались дебаты участников внутрипартийных праймериз
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:20
В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:08
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко
16:04
Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
15:42
"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:18
Трамп взял за горло нечистого на руку Порошенко
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:52
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:27
Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения
14:16
Как Россия ответит на хамское поведение США
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:57
Лавров врезал воинствующему Трампу
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:43
Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:37
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
11:18
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:47
В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
09:25
Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза
09:12
ЦБ лишил лицензии Конфидэнс Банк
09:00
Порошенко ударил Путина по самому больному
08:54
Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков
08:46
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте
08:35
В Балтийском море упал вертолет
08:33
Известный актер внезапно умер в 35 лет
08:21
Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха
08:13
У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы
08:12
В Подмосковье обрушилась стена общежития
08:00
Ситуация в Сирии. Online
22:12
Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
22:01
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
21:53
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
21:49
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
21:02
Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:52
Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
20:16
Почему "ЕР" выступает за открытые праймериз
20:06
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
20:03
Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина
19:51
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
19:42
"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению
19:36
После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
19:29
Пожар у московского кинотеатра попал на видео
19:14
Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
19:04
Больная раком певица спела на модном показе
18:57
США вынесли суровый приговор Сирии
18:30
Медведева заставила говорить о своей свадьбе
18:26
Жена рассказала о попавшем в больницу Панкратове-Черном
18:22
В Архангельске при пожаре погибли два человека и кошка
18:14
США нашли способ уничтожить Россию
18:12
В Москве грузовик залил улицу топливом
17:52
Подробности смертельного ДТП с детским автобусом под Москвой (видео)
17:46
Форум новой модной индустрии пройдет в Москве
17:43
Гоген Солнцев пригласил Диану Шурыгину спеть для престарелой невесты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Шоу-бизнес

Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста

Екатерина Андреева. Фото: пресс-служба «The Hollywood Reporter. Российское издание»
Теледива уверяет, что она намного моложе. И даже готова показать паспорт.
прочитано 3201 раз

Екатерина Андреева – одно из самых известных лиц Первого канала, на протяжении почти 20 лет бессменная ведущая новостной программы "Время". На экране выглядит вечно юной, но мало кто знает, сколько ей лет на самом деле.

ПО ТЕМЕ

За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Если верить открытым источникам, Андреевой уже 56. И всезнающая "Википедия", и журналисты пишут, что родилась она 27 ноября 1961 года – вскоре после XX Съезда КПСС, на котором была принята новая линия партии. И когда перед выборами Екатерина исчезла с экранов европейской части страны, во всех статьях подчеркивали предпенсионный возраст телезвезды.

"С Андреевой случилась настоящая истерика, – рассказал Dni.Ru близкий друг легендарной ведущей "Времени". – Она была взбешена. Ходила и кричала, что ей, мол, не 56 лет, что она намного моложе и может хоть сейчас показать паспорт. Я не знаю, сколько ей на самом деле, может, действительно, моложе на пару лет. Но ее дочери скоро стукнет 36, так что вряд ли самой Андреевой даже 50".

По Москве долго ходили слухи о том, что некоторые известные дивы при помощи Елены Батуриной, жены бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, выправили себе новые метрики. Среди прочих помолодевшими по документам считали Леру Кудрявцеву, Эвелину Хромченко, Машу Распутину и Екатерину Андрееву. Так ли это на самом деле – знают только они. А мы можем только предполагать, тем более что этикет запрещает говорить с дамой о возрасте. 

Автор: Иван Губкин13 апреля 2018, 20:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак в мешке побила Андрееву

567

комментарии

Политика

В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза
Порошенко ударил Путина по самому больному
Ситуация в Сирии. Online

Шоу-бизнес

Викторию Лопыреву вывели на чистую воду
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
Инфекция Табакова убивает Миткову
Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя

Проишествия

После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
Беременную звезду застрелили за отказ петь стоя
Москвичка потеряла миллион из-за обвала курса рубля
Молодая учительница совратила подростка на школьной парковке

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме

Актер не имеет ничего против однополых отношений
Шоу-бизнес

Убитая горем Поплавская сделала важное заявление

Популярная актриса обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

Одолеваемый болезнями Корчевников внезапно пропал

Поклонники переживают за здоровье артиста
Шоу-бизнес

Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Балерина разозлила неуместным нарядом

Гороскоп

Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го

Фоторепортажи

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки
Беременная красотка Victoria’s Secret показала прелести

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
Подробности смертельного ДТП с детским автобусом под Москвой (видео)
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
Униженный Тулеев в панике ищет защиты
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru