Виктория Лопырева оказалась не той, за кого себя выдает

Виктория Лопырева оказалась в числе гостей, пришедших на премьеру фильма Данилы Козловского "Тренер". Пользователи Сети обратили внимание, что кадры с мероприятия сильно отличаются от фото, которые модель публикует на своей странице в соцсети.

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Тренер". В главной роли снялся популярный актер Данила Козловский. Он же стал продюсером и режиссером картины. Поддержать новоиспеченного деятеля пришли многие знаменитости. Среди них оказалась и модель Виктория Лопырева.

Яркая блондинка появилась перед многочисленными журналистами в коротком красном платье и черных ботфортах. Завершали образ распущенные светлые волосы и дорогие украшения. Интересно, что модель пришла без "вечного жениха" Николая Баскова. Впрочем, Виктория не скучала без своего избранника – она позировала фотографам и широко улыбалась.

Снимки с премьеры быстро распространились в Сети. Комментаторы весьма неоднозначно отреагировали на фото Лопыревой. Самые внимательные отметили разницу между Викой, пришедшей на премьеру, и Викой, которая ведет свою страничку в Instagram.

"Вот смотрю на эту фотку и понимаю, что Лопырева явно не та, за кого себя выдает на своей страничке... Там вся отфотошопленная... А в реале далеко не идеальная", "Вот что значит не свой инстаграм. Талия сразу не 50, а вполне себе 75. Да, Викуся?", "ладно талия! В инста она девочка-девочка ,а здесь Вика выглядит как дама неопределённого возраста, ощущение ,что лицо покрыто толстым слоем воска, забальзамировалась (прости Господи)", "На Бабкину становится похожа", "Вика, где дивная талия и изгибы?))", "Лопырева стала такая карикатурная)) ей можно теперь играть третью подружку в ситкоме Одна за всех, ей и грим не понадобится)", "Лопырева здесь и у себя в Инстаграмме – два разных человека (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались интернет-пользователи.