Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бизнесмена Павла Дурова в социальных сетях. Поклонники заподозрили неладное и жестко осадили блондинку в шоколаде.

В своем Instagram Павел опубликовал фото, на котором запечатлен верхом на белом коне посреди безлюдной пустыни. Мужчина выглядит впечатляюще: стройный, плечистый, брюнет – восторженные комментарии одиноких барышень ливнем обрушились на микроблог миллиардера.

Не осталась в стороне и известная телеведущая Ксения Собчак. Блондинка лаконично написала Дурову: "Принц!!!!". Павел ничего не ответил Ксении, за него это сделали поклонники бизнесмена, они решили, что Собчак решила пофлиртовать с Дуровым. "Черный принц на белом коне, все как надо)", "ААХАХА, А ТЫ ЛОШАДЬ", "принц, да не твой!", "решила подкатить?", – не унимались фолловеры.

Публикация от Pavel Durov (@durov) 13 Апр 2018 в 4:44 PDT

Добавим, что Дуров завидный жених. По разным оценкам он обладает боле чем миллиардом долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2017", молодой мужчина занимает достойное 100 место.

На фоне слугов о том, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни, опасения поклонников кажутся не такими уж бредовыми. Тем более, что недавно скандальная блондинка оставила супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку, куда переехал на ПМЖ красавец миллиардер.

Но, к сожалению для Собчак, Павел Дуров, судя по геолокации под фото, находится на другом краю Света – в Арабских Эмиратах. Видимо, телеведущей не суждено захомутать ни коня, ни миллиардера.