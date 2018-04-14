Участница шоу Первого канала получила травму на съемках
Во время исполнения сложного элемента на съемках "Ледникового периода" 10-летняя подопечная Ильи Авербуха не удержалась на ногах и сильно ударилась головой об лед. Несмотря на это, она встала и продолжила выступление.
Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у ребенка обширную гематому, передает телеграм-канал Super. Специалисты рекомендовали ей избегать дальнейших тренировок. Видео рокового падения опубликовали в Сети.
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