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Звезду "Дома-2" поздравляют с беременностью

Саша Артемова и Евгений Кузин. Фото: instagram.com/kuzin_zhenya
Бывшие участники проекта "Дом-2" Саша Артемова и Евгений Кузин ждут прибавления, считают пользователи Сети. Слухи о возможной беременности появились после двусмысленного комментария.
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Кузин выложил на своей странице в социальной сети Instagram необычную фотографию. "Сердце в нас", – подписал снимок он, сопроводив текст изображением трех сердец.

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Пользователи тут же начали искать тайный смысл в послании. Комментаторы решили, что Артемова забеременела.

"Это было давно понятною судя по тому что Сашуля носит очень свободные вещи , и немного набрала вес. здорово поздравляю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – пишет поклонник пары. "С пополнением вас жень", – добавляет другой.

Были среди комментаторов и скептики. Далеко не все поверили, что Артемова на самом деле ждет ребенка. "Господи,вот народ ! Уже и беременность придумали, в обычной подписи намеки увидели", – отмечает пользователь. "Успокойтесь ребята,вы чего???Саша пока не беременна....Выложили простое красивое фото,а вы сразу со своими догадками..... как с цепи все сорвались.....", – поддержал второй.

Напомним, что Кузин и Артемова только недавно сыграли свадьбу. Пара воспитывает мальчика – сына бывшего участника телестройки и Маргариты Агибаловой.

Автор: Евгений Мышко15 апреля 2018, 11:29
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