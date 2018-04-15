Звезду "Дома-2" поздравляют с беременностью
Кузин выложил на своей странице в социальной сети Instagram необычную фотографию. "Сердце в нас", – подписал снимок он, сопроводив текст изображением трех сердец.
Пользователи тут же начали искать тайный смысл в послании. Комментаторы решили, что Артемова забеременела.
"Это было давно понятною судя по тому что Сашуля носит очень свободные вещи , и немного набрала вес. здорово поздравляю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – пишет поклонник пары. "С пополнением вас жень", – добавляет другой.
Были среди комментаторов и скептики. Далеко не все поверили, что Артемова на самом деле ждет ребенка. "Господи,вот народ ! Уже и беременность придумали, в обычной подписи намеки увидели", – отмечает пользователь. "Успокойтесь ребята,вы чего???Саша пока не беременна....Выложили простое красивое фото,а вы сразу со своими догадками..... как с цепи все сорвались.....", – поддержал второй.
Напомним, что Кузин и Артемова только недавно сыграли свадьбу. Пара воспитывает мальчика – сына бывшего участника телестройки и Маргариты Агибаловой.
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