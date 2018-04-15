Орбакайте сообщила детали празднования дня рождения Пугачевой

Грандиозным концертом в столичном "Крокус Сити Холле" отметила чертвертьвековой юбилей радиостанция "Авторадио". Среди трех десятков артистов, которые в этот вечер выходили на сцену, была и Кристина Орбакайте. Корреспондент Dni.Ru за кулисами поговорил с артисткой о втором важном дне рождения этих выходных.

Алла Пугачева отмечает 69-й день рождения. По случаю столь важного для страны события Первый канал даже поменял традиционный воскресный эфир – весь день будут идти фильмы, концерты, передачи с участием Примадонны.

Ну а дочь певицы Кристина Орбакайте рассказала корреспонденту Dni.Ru, как семья готовилась ко дню рождению великой Пугачевой. "Готовиться можно к сольным концертам, а тут все идет своим чередом, ничего специально не делаем, – заверила Кристина. – Какие-то подарки, конечно, покупаем, но все очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо".

"У меня семья большая, дней рождений много, – улыбается Кристина. – Но я очень рада, что 15 апреля мы соберемся все вместе, чтобы поздравить маму. Я не знаю, большая ли компания друзей будет в этот раз, потому что Алла Борисовна всегда хочет праздновать узким кругом, но он почему-то всегда в течение нескольких дней или часов всегда сильно расширяется".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Ноя 2017 в 1:21 PST

Никакой специально темы для праздничного вечера не планируется. "В первое воскресенье весны у мамы уже много лет проходит тематическая вечеринка, когда много цветов, яркие костюмы. А с днем рождения и так все понятно", – рассказала Кристина Орбакайте.

Как говорят, празднование 69-летия Пугачевой станет репетицией к грядущему через год юбилею. Тогда певица планирует выступить с концертом. Она уже заказала для него песню у давнего друга – поэта-песенника Ильи Резника.