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Друг рассказал о тайной госпитализации Анджелины Джоли

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Dirk Waem
В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Анджелины Джоли. Якобы голливудская актриса потеряла сознание дома.
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Как сообщило издание NW, Анджелина Джоли попала в больницу еще месяц назад, однако зарубежные журналисты узнали об этом лишь сейчас. По сообщению источника, который предпочел не называть своего имени, голливудская дива потеряла сознание, находясь у себя дома в Лос-Анджелесе. Кто-то из домашних вызвал скорую помощь, которая доставила актрису в больницу.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

Там врачи провели полное обследование. Медики выяснили, что жизни Анджелины ничто не угрожает, но предупредили ее, что если она не станет нормально питаться и не перестанет нервничать, то может плохо кончить.

Интересно, что известный портал Gossip Cop, специализирующийся на проверке слухов, связался с близким окружением Анджелины Джоли, чтобы узнать, действительно ли она была госпитализирована. По словам друга актрисы, это все вранье. На самом деле это повествование полностью сфабриковано, в пользу этого говорит тот факт, что ни одно издание не перепечатало эту новость.

Если бы Анджелина действительно попала в больницу, об этом трубили бы все мировые СМИ, уверяют в близком окружении артистки. Можно не сомневаться, что эта новость заняла бы первые полосы всех изданий. Но этого не случилось.

Впрочем, что может оказаться правдой в этой новости, так это то, что у Джоли действительно наблюдаются проблемы со здоровьем. На протяжении нескольких лет актриса демонстрирует нездоровую худобу и бледность. Даже сладкое, в котором себе не отказывает Анджелина, никак не влияет на ее вес.

К примеру, на днях актриса с дочерьми прогуливалась по Лос-Анджелесу. Джоли засняли в тот момент, когда она наравне со своими девочками лакомилась мороженым. Однако поклонники обратили внимание, что, несмотря на солнечную и явно теплую погоду (наследницы артистки были облачены в футболки), Анджелина куталась в теплое длиннополое пальто. Дополнили образ сапоги. Фанаты сделали вывод, что это является тревожным знаком.

Автор: Наталья Аряева16 апреля 2018, 09:26
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