Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час

Отец российской от-кутюр Вячеслав Зайцев уже несколько лет возглавляет жюри Estet Fashion Week. В этом году маэстро ждал дефиле с особым волнением – планировался показ его последней коллекции.



Модельера под руки вывели на сцену, усадили в кресло-трон и... забыли о нем! Целый час, по словам зрителей, Зайцев смиренно ждал опаздывавших гостей. "Стыдобища!" – возмущались люди. – Маэстро ведь тяжело болен!"

Как напоминает Eg.Ru, Зайцев страдает от болезни Паркинсона – хронического недуга, характерного для пожилых людей, связанного с гибелью нервных клеток. Это серьезное повреждение центральной нервной системы, когда человек теряет контроль над движениями, что приводит к дрожанию рук и ног, нарушению мимики.

Видимо, поэтому так изменилось лицо Зайцева: многие считают, что он похож на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Не в порядке и суставы. Несколько лет назад мэтр перенес операцию – врачи поставили титановый протез, чтобы он не испытывал боли при ходьбе.

Решение проститься с миром высокой моды Зайцев принял по состоянию здоровья. В каждой коллекции Haute Couture должно быть представлено не менее 35 моделей, которые объединены идеей, отвечают тематике, имеют похожее цветовое решение и шьются для определенного сезона. Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре.

Каждая модель, создаваемая членом Синдиката высокой моды, в котором состоит 80-летний Зайцев, требует до 400 часов работы. А в столь почтенном возрасте, кроить и шить уже не очень просто.