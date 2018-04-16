Дану Борисову сняли в объятиях женатого певца

Дана Борисова сменила душные судебные залы на романтические прогулки у пруда. Именно там телеведущую засняли в объятиях популярного исполнителя.

Ушлые папарацци проследили за Даной Борисовой. Гламурную телеведущую застали в одном из столичных парков. Блондинка была не одна, а в компании известного исполнителя. Как утверждает Super, Дана целовалась с певцом Данко.

"41-летняя телеведущая провела уик-энд в одном из московских парков в компании мужчины, в котором очевидцы опознали 49-летнего певца Данко, в начале нулевых взрывавшего хит-парады хитом "Московская ночь". Пара вела себя, как на обычном свидании – прогулки на берегу, объятья и прочие нежности", – сообщило издание и в подтверждение опубликовало короткое видео, на котором, предположительно, запечатлены Дана Борисова и Данко.

До 2003 года в артистической среде ходили слухи о том, что девушки певцу совсем не интересны. Появившийся в эфире клип, в котором полуголый атлет Данко страстно целуется с Даной, заставил клеветников замолчать. После съемок этого видео у исполнителя и телеведущей начался роман. "У него была девушка, которая ждала ребенка, но Саша (настоящее имя певца. – Прим. ред.) говорил, что ребенок не от него. Мы даже жили с ним какое-то время", – рассказала Дана в недавнем интервью.

Публикация от Super (@super.ru) 16 Апр 2018 в 1:58 PDT

Интересно, что Данко подлости в двойной жизни не видел. "Я был молодой, красивый, свободный, не был женат. Почему нет?!" – заявил артист.

Роман длился недолго. "Саша – один из самых "щедрых" мужчин в моей жизни, – съязвила Дана. – Перед расставанием он мне подарил фотоаппарат-мыльницу! Еще бы скакалку подарил! Более того, он забрал камеру, когда мы расстались".

Публикация от Данко (@danko_star) 6 Апр 2018 в 11:09 PDT

Судя по новому видео, телеведущая и певец спустя годы нашли общий язык (во всех смыслах). Вот только есть нюанс – Данко женат и воспитывает двух дочерей, причем младшая, трехлетняя Агата, страдает ДЦП.