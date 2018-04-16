Нескромная Гузеева похвалилась подросшей красавицей-дочкой

Лариса Гузеева обнародовала видео со своей единственной дочерью Лелей. Многочисленные поклонники пришли в восторг от красоты девушки.

На своей официальной странице в Instagram Лариса Гузеева не только публикует собственные фотографии, но и делится с подписчиками снимками сына и дочери. Актриса выложила запись с 17-летней дочерью Лелей. Девушка, которая предпочитает экспериментировать со внешностью, на сей раз ограничилась кольцом в носу.

"Нескромно, но факт. С мелатонином у моей Лели все в порядке", – сообщила Гузеева. Далее пошла реклама, но это обстоятельство не остудило пыл многочисленных поклонников актрисы. А причина в том, что дочь Ларисы выросла настоящей красавицей.

Подписчики рассыпались в комплиментах: "Очень красивая!!!!", "Похожа, красатой , на маму ! Пусть будет счастлива !", "Какая она красивая!!!! как и мама и шикарна!!", "Какая же она шикарная, Ларисаааааа...😍😍😍 Благородные черты лица, такая кайфовая юность в ней всей. Божечки, золотое время😍 Пусть ЖИВЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!😚", "Мини-Лариса! Уверена, никто сейчас не смотрит не шторы!😂 Красотка!", "Боже! Как она на Вас похожа! Неземная красота (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 14 Апр 2018 в 7:05 PDT

Ранее наследница Ларисы снялась в провокационном видео, ставшем хитом за считаные минуты. "Одна дома! Всем хорошего настроения!" – подписала публикацию Гузеева. На кадрах видно, как Леля исполняет зажигательный танец.

Добавим, что светские мероприятия Лариса Гузеева с дочерью посещают крайне редко. Воспитанием Лели в основном занималась бабушка: из-за занятости у телеведущей не хватало времени на семью.