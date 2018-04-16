Снявшийся в порно поп из "Дома-2" добрался до Малахова

Жертва блудливого экс-священника Вальтера Соломенцева из "Дома-2" Олеся Лисовская пришла к Андрею Малахову просить защиты. В студии "Прямого эфира" девушке пришлось встретиться с обидчиком лицом к лицу.

Олеся сообщила телезрителям, что ей грозит серьезная опасность. Экс-возлюбленный избил ее, опубликовал совместные интимные фото в соцсетях, пытался выбросить с восьмого этажа и угрожал расправой.

"Звонил моим родителям и говорил, что перережет мне горло. Разрезал все мои вещи, уничтожил мой компьютер с моим творчеством, фильмами. Сжег мои дипломы, туфли... У меня больше ничего нет, кроме вот этих джинсов", – рассказала Олеся.

По словам барышни, ей пришлось бежать из съемной квартиры в Санкт-Петербурге. Взяв только паспорт, она отправилась к родителям. "Он хочет быть со мной, хочет меня вернуть. И то, что он опубликовал мои фотографии – хотел показать, что ни один мужчина на меня теперь не посмотрит после такого", – пояснила Лисовская поступок Соломенцева.

В студии появилась бывшая супруга одиозной звезды "Дома-2". Галина вот-вот родит ему третьего ребенка. "Вальтер наткнулся на такую же манипуляторшу, как и он сам. У них борьба психологическая, они все врут. Она врала о том, что он мне помогает, что она была свидетелем", – рассказала экс-супруга священника. По словам Галины, Вальтер вернулся домой, и они выбирают имя для малыша, но в отношениях не все гладко – она терпит его ради детей.

Публикация от Олеся Лисовская (@lisovskaya93) 14 Апр 2018 в 1:47 PDT

Из-за кулис вышел Соломенцев и извинился перед обеими женщинами. Попросил прощения у Олеси за то, что поднял на нее руку и уничтожил вещи. Покаялся перед Галиной, признав, что обвинения в адрес бывшей супруги – клевета. Также Соломенцев уверил гостей телестудии, что сходит с ума от любви к Лисовской.

Неожиданно на съемочную площадку ворвался друг Олеси, юрист Вячеслав Санников. Он напал на Вальтера с кулаками. Началась потасовка, мужчин с трудом разняли. Успокоившись, Санников включил запись телефонного разговора с Соломенцевым, в котором бывший священник заявил, что убьет Лисовскую, если та не вернется.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolments) 10 Апр 2018 в 6:35 PDT

Защитить Галину вышел журналист Антон Беккужев. По его словам, Вальтер лечился в психиатрической клинике, куда и должен вернуться. "Он пришел в полицию – заявил, что изнасиловал Олесю. Полиция отправила его в психушку, потому что Вальтер был неадекватным. Его выпустили оттуда через несколько дней", – отметил Беккужев. Соломенцев опроверг эту информацию.

Затем вышла Марина Лопухина и заявила, что встречалась с экс-попом целый год. "Я была прихожанкой в том храме, в котором он трудился священником. Он бегал по территории храма с несчастным видом, жаловался, что у него сумасшедшая жена, которая бросается на него и избивает". По словам женщины, у них завязались отношения, Соломенцев сделал предложение руки и сердца и пропал.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolments) 11 Апр 2018 в 8:08 PDT

В заключение Вальтер рассказал о браке с Галиной и подчеркнул, что не может вернуться к ней: "Проблема в том, что, когда я нахожусь рядом, ситуация обостряется. Дети слышат ругань, крики… Это хуже, чем если бы мы расстались и время от времени встречались чтобы обнять детей. Положительные эмоции, пусть нечастые, для детей были бы гораздо важнее, нежели регулярные, но отрицательные".

Пояснил Соломенцев и неадекватное поведение по отношению к Лисовской: он не может обуздать себя, сложно контролировать эмоции. "Я просто стал рабом любви. До сих пор я раб", – признался Вальтер.