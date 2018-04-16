80-летний Кобзон экстренно госпитализирован

У певца нарушены ритмы сердца. Но состояние, как говорят, не критическое.

Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. Как сообщает Telegram-канал 112, причиной стало нарушение ритмов сердца. Оно может быть обусловлено не только патологией, но и физиологическими особенностями организма.

Нарушение сопровождается общим тяжелым состоянием, слабостью, интенсивными болями в левой половине грудной клетки, снижением артериального давления и потерей сознания. Эти симптомы требуют особого внимания со стороны врачей.

В недавнем интервью Dni.Ru певец признался: он борется с раком. "Мне удалили мочевой пузырь, – сообщил Кобзон. – Оставалось две недели жизни. В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде – не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу. После этого еще раз выезжал за границу на лечение – в Италию. Высокотехнологичная процедура называется "кибернож" – это удаление опухоли, метастазов неоперабельным путем. Особый летающий аппарат точечным попаданием в опухоль разрушает ее, и она выходит естественным путем".

В 2010-м артист упал в обморок прямо на сцене, но его быстро удалось привести в чувство. Когда Кобзон потерял сознание второй раз, бригаде врачей пришлось делать ему искусственное дыхание. Из-за множества операций у артиста развилась анемия, и обмороки стали для него привычным делом.