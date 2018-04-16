Добронравов вспомнил о Боге после инсульта

Знаменитый актер Федор Добронравов рассказал о своем здоровье. Артист бодро, но очень коротко пообщался с журналистами.

"Нормальное уже состояние, что вы! Все под Богом ходим!" – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". В телефонном разговоре с корреспондентами Добронравов поблагодарил, всех кто беспокоился о его самочувствии.

Федор Викторович уже вернулся к работе. Первое выступление после выписки из больницы состоялось 14 апреля, на сцене московского Театра сатиры. Добронравов был участником спектакля "Где мы?". Премьеру долго откладывали из-за резкого ухудшения здоровья артиста.

Встречали Добронравова на сцене громкими овациями. Не меньше зрителей были рады возвращению актера его коллеги. Многие заметили, что Добронравов сильно похудел.

Напомним, что знаменитому артисту стало плохо во время гастролей в Сергиевом посаде. Как писали Dni.Ru, у него случился инсульт. Как оказалось, его самочувствие ухудшилось еще на сцене: заподозрила неладное его коллега Татьяна Васильева.

Зрители даже не заметили, что с Добронравовым что-то не так. Васильева увидела, что одна рука артиста повисла как плеть и не шевелится. "Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого ни стоило!" – заявил он в перерыве.

Добронравова госпитализировали. Восстанавливался он в одной из столичных клиник. Артист быстро пошел на поправку, благодаря чему смог вернуться на сцену меньше, чем через месяц после инсульта.