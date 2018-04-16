Хоккей после футбола: Бузову уличили во флирте с известным спортсменом

Спортчмен Илья Ковальчук с размахом отпраздновал 35-летие. На его вечеринке в честь именин заметили интересную парочку: поющую ведущую Ольгу Бузову и хоккеиста Александра Радулова.

Ковальчук устроил банкет для родных и близких в одном из столичных ресторанов. На фотографиях с праздника, которые позже были опубликованы в Сети, можно увидеть многих известных людей: Александра Радулова, Андрея Кириленко, Сергея Широкова, Виталия Фридзона, Тимура Батрутдинова, Гарика Харламова и других. В числе приглашенных артистов были Полина Гагарина и Тимати. Торжество продолжалось до глубокой ночи.

После посиделок в ресторане именинник и некоторые гости отправились в караоке-клуб, чтобы продолжить веселиться. Туда же, при параде, приехала Бузова.

Начинающая певица исполнила несколько своих синглов и с радостью дала парочку автографов. Александр Радулов, не отходил от Бузовой. Молодые люди беззастенчиво флиртовали и оживленно беседовали. Было заметно, что спортсмену и артистке очень нравится проводить время вдвоем.

Публикация от Life.ru (@liferusport) 16 Апр 2018 в 3:00 PDT

Добавим, что Ольга Бузова в декабре 2016-го развелась с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Разрыв стал для нее тяжелым испытанием. На протяжении длительного периода времени она не хотела заводить романтические отношения, потому что разочаровалась в мужчинах.

Радулов же, летом 2017 года официально расстался с супругой гимнасткой Дарьей Дмитриевой, с которой прожил всего два года. У пары есть сын Макар. Сейчас сердце спортсмена свободно.