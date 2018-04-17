Глубокая кома: вдове актера Петренко поставили неутешительный диагноз

Появились подробности экстренной госпитализации вдовы актера Алексея Петренко Азимы. Оказалось, женщина впала в глубокую кому.

На официальной страничке Азимы Абдумаминовой в социальной сети Facebook появились свежие данные о состоянии ее здоровья после того, как выяснилось, что женщину без сознания экстренно доставили в одну из столичных клиник. Новости оказались тревожными.

"Дорогие друзья, родственники и коллеги! Слава Богу за все! Наша мамочка спасена. Огромное СПАСИБО врачам скорой помощи и реанимации, которые боролись за ее жизнь. Азима Расуловна 14 часов была в глубокой коме. Высокий профессионализм Докторов позволил вернуть ее к жизни без последствий. Инсульт исключен. Осталась версия отравление. Диагноз: Кома неизвестной этимологии (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщается на страничке вдовы актера Петренко.

Далее следует рассказ о том, как произошло несчастье. "Это случилось 13 апреля между 21-22 часами вечера в большом зале Дома кино. Мама проводила концерт, посвященный 80-ти летию А.В.ПЕТРЕНКО "Галактика Веры Любви и Творчества". Азима Расуловна великолепно выступила на сцене, пела, читала, общалась со зрителями. Зал ее провожал бурными аплодисментами. Что потом случилось за кулисами пока не понятно", – отмечается в посте.

Впрочем, после того как Азима пришла в себя, появился шанс выяснить неизвестные данные. "Уверена, как только она окрепнет все прояснится. Она уже в ясном сознании, разговаривает, правда еще слабенькая. Сейчас проходит восстановительную терапию. Всех искренне благодарим за молитву и теплое отношение. Любовь и благодарность дарит жизнь и созидание", – такими словами завершилась запись.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали. Они пожелали Азиме скорейшего выздоровления. Напомним, Азима Абдумаминова стала известной после неожиданной свадьбы с 72-летним актером Алексеем Петренко. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь. Как подсчитали внимательные близкие актера, роман с новой возлюбленной Петренко закрутил в тот момент, когда его жена Галина Кожукова умирала.

После смерти актера в возрасте 79 лет его старшая дочь Полина обратилась в суд, чтобы заявить свои права на наследство Алексея Петренко. Скандальная история сопровождалась громкими заявлениями и грязными обвинениями.

