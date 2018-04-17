Седокова пришла на премию в трусах и занавеске

Анна Седокова появилась на престижном мероприятии в весьма провокационном наряде. Однако многим поклонникам платье показалось излишне откровенным.

Накануне, 16 апреля, в столичном концертном зале "Известия Hall" состоялось награждение премии "Самые стильные в России", учрежденное журналом Светланы Бондарчук HELLO! На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей: продюсер Яна Рудковская, светская дама надежда Оболенцева, телеведущая Юлия Барановская, актриса Ирина Безрукова, режиссер Рези Гигинеишвили, певица Зара, журналистка и блогер Божена Рынска и многие другие.

Отметим, что самой стильной была признана телеведущая, общественный деятель, кандидат в президенты Ксения Собчак. Для выхода в свет гламурная блондинка выбрала синее платье в пол по фигуре. Завершали образ уложенные волнами волосы и красная помада.

Однако самым ярким нарядом отметилась певица Анна Седокова. Бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра" появилась на красной дорожке в платье красно-коричнево-бордового оттенка, причем ткань оказалась абсолютно прозрачной, демонстрирующей аппетитные изгибы фигуры популярной исполнительницы. Впрочем, все интимные места прикрывал плотный купальник.

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 16 Апр 2018 в 10:11 PDT

В Сети уже прокомментировали неоднозначный наряд Анны Седоковой. Если одни похвалили артистку за смелость, другие раскритиковали ее в пух и прах. "Зачем так оголяться, ну не пришла еще в форму после рождения сына. Стоит голая она, а стыдно мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Седакова полновата для такой юбки", "Седакова прям фу, не к месту и уже не к телу(", "Самая стильная МАМА пришла в трусах и занавеске)))", "Анна конечно красотка, но наряд переборчик", – высказали свое мнение пользователи Сети.