Муж присутствовал во время интима Урганта и Королевой

Наташа Королева обнародовала видео, на котором запечатлена сидящей верхом на Иване Урганте. Интересно, что неподалеку находился законный муж артистки, стриптизер Сергей Глушко.

Накануне, 16 апреля, Иван Ургант отметил круглую дату. Популярному телеведущему, актеру, певцу и шоумену исполнилось 40 лет. Артиста поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса. Самой оригинальной оказалась певица Наташа Королева.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная артистка опубликовала старое видео, которое подписала так: "Ваня!!! @urgantcom Я, мои две сестры и Муж @lovepussu поздравляем тебя с юбилеем!!! Оставайся всегда таким же шаловливым пацаном ,веселым остроумным умеющим тонко провоцировать на безрассудные поступки и эксперименты!!! Любим тебя 💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наташа.

В ролике, который представляет собой отрывок из телевизионной передачи, Королева сидит на коленях Урганта и эротично касается его, затем лихо стягивает с шеи телеведущего розовый галстук, а потом просто притягивает голову Ивана к своей пышной груди.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 16 Апр 2018 в 10:49 PDT

Самое пикантное в этом видео то, что на том же диване за Королевой и Ургантом наблюдает законный муж певицы Сергей Глушко, более известный широкой общественности как стриптизер Тарзан. Кстати, на наличие супруга беспрестанно указывал и сам шоумен во время ласк артистки. "Наташа, тут муж! Муж присутствовал!" – повторял, как попугай, Иван.

Многочисленные подписчики пришли в восторг: "Мрлодчинка!! Прелесть!!!", "Натали супер секси!!!!!!", "Ржака немогу", "муж и жена одна сатана", "Молодец и красота и юмор", "Муж откинулся и кайфует!)))", "Какие классные!!! Улыбка не сходит с моего лица! Натусик СУПЕР!"