После романа с Димой Биланом модель показала округлившийся живот
О беременности Елены Кулецкой заговорили после ее появления на ежегодной церемонии "Самые стильные в России". Золотоволосая модель появилась на мероприятии в красном лаконичном платье в пол, демонстрирующем ее округлившийся живот. Чуть позже Кулецкая на своей страничке в Instagram прокомментировала слухи.
Манекенщица выложила фотографию, на которой запечатлена держащейся за живот, и написала: "Нам понравилось. Решили повторить 👼🏻". Тем самым Елена подтвердила информацию о своей беременности.
Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях: "Лена, как я за вас рада! Я вами восхищаюсь каждый день, вы такая замечательная! Искренне поздравляю! ❤️❤️❤️", "Здорово! Поздравляю! Какая вы красавица, счастья и здоровья!", "Дааааа?!! Так круто!!! Поздравляю вас!!!! ", "Боже, Елена! Восхищению нет предела💐", "Здорово как! Поздравляю от всей души! Лёгкой беременности и родов и прекрасного братика или сестричку для Ники❤️ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Напомним, что Елена Кулецкая прославилась не только благодаря успешной модельной карьере, но и роману с певцом Димой Биланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артист обещал в случае победы жениться на модели. Выиграв, Дима предпочел остаться холостяком, хотя помолвка была громкой: публичное признание в любви, кольцо за 25 тысяч евро...
Кулецкая недолго горевала в одиночестве. В августе 2014 года модель вышла замуж за оператора Станислава Романовского. В мае исполнится два года их дочери Нике.
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