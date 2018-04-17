Красавчик Козловский стал первым у опытного Меньшикова

Иметь собственный YouTube-канал сегодня очень модно. С помощью этого инструмента артисты могут рассказать поклонникам о подробностях личной жизни, поделиться творчеством, а иногда и попробовать себя в новой роли. К примеру, сменить амплуа певицы на бьюти-блогера, как сделала Наталья Ионова, более известная как Глюк'oZa. Свой канал есть у Мэйси Уильямс, исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Игра престолов". А для Джастина Бибера такой способ коммуникации и вовсе стал пропуском в мир шоу-бизнеса.



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