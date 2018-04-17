Красавчик Козловский стал первым у опытного Меньшикова
Теперь собственное YouTube-шоу "ОМ Олега Меньшикова" запускает худрук столичного Театра имени Ермоловой. Артист делает акцент на "размышлениях вслух и неторопливой беседе". В рамках этого проекта дважды в месяц Меньшиков будет приглашать известных людей на откровенный разговор. По словам Олега, ему интересно знакомить зрителя с героями нашего времени с неизвестной стороны.
Первым согласие дал Данила Козловский. "Почему Козловский? Да потому что есть люди, рожденные быть первыми", – улыбается Меньшиков. Дебютный выпуск шоу снимался накануне выхода в прокат фильма "Тренер", а увидеть его можно будет 18 апреля.
Напомним, что имена 57-летнего Олега Меньшикова и 32-летнего красавца Данилы Козловского в прессе часто треплют не в связи с ролями, а из-за искусственно раздутых гей-скандалов. "Если ты настоящий гей, так сказать от природы, как, например, Олег Меньшиков (на нем это написано), это ничуть не мешает творить. Наоборот, эстетически они становятся выше, так как женская эстетика всегда сильнее мужской. Гомосексуальность добавила обаяния таланту Олега", – заявил в одном из интервью композитор Владимир Дашкевич.
При этом Меньшиков поводов лить на себя грязь не давал, а Козловский подчеркнул, что сам не имеет ничего общего с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, однако не против фильмов о геях.
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