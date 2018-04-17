Кобзона похоронят рядом с матерью

Артист отказался от места на элитном погосте. И объяснил причины.

Об Иосифе Кобзоне всегда ходило много легенд и сплетен. Говорили, например, что на святой Масличной (или Елеонской) горе в Иерусалиме им давным-давно куплено место на древнем еврейском кладбище. Там покоятся знаменитые раввины, писатели, врачи, музыканты и политики. По преданию, всякий, кто там лежит, попадает в рай. А согласно Книге пророка Захарии, в конце дней Мессия взойдет именно на Масличную гору и оттуда, по звуку трубы начнется воскресение мертвых.

Но сам певец эту информацию категорически опровергает. "Я родился в СССР, на Украине, живу в России, и в мир иной собираюсь уйти тоже здесь, потому никогда об отъезде куда-либо даже не думал" , – рассказал артист. При этом заметил, что место на кладбище у него, действительно, есть, но вовсе даже не в Израиле.

"В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра Эстрады, профессор ГИТИСа Борис Брунов. И я попросил премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – Народный артист РСФСР – он и не тянул,, – вспоминает Кобзон. – И когда я приехал выбирать место под могилу, то мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

Но чиновники всех уровней категорически отказывали артисту без объяснения причины. Мол, любое другое место, но только не тут. "Я пообещал, что все равно узнаю причину отказа, чего мы мне это не стоило. И тут чиновники сдались: "Иосиф Давыдович, дело в том, что мы это место для вас держим". И тогда я написал бумагу, в котором завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище, выкупил там участок, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, – заявил певец. – Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам".

На Востряковском кладбище,, считающемся главным иудейским погостом России, похоронены многие уважаемые люди – физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров. Но, как говорится, дай бог им подольше не встречать новых соседей, а Иосифу Кобзону оставаться в строю.