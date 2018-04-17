Семью погибшего от рака Хворостовского ждет пополнение

Приемная дочь Дмитрия Хворостовского Мария скоро станет мамой. По слухам, женщина ждет близнецов.

Падчерица знаменитого певца опубликовала фото с округлившимся животиком в своем Instagram. Поговаривают, что отец – фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс, пара живет в Лондоне.

Дмитрий удочерил Марию, после знакомства со своей первой супругой — балериной Светлана Иванованой. Певец и танцовщица встретились в Красноярском оперном театре, где он работал после окончания ВУЗа. Спустя два года пара поженилась. Дмитрий был очень влюблен, он даже согласился оформить на себя маленькую Машу– дочку Светланы от первого брака. В 1996 году у них родились близнецы Александра и Данила. Балерина умерла в конце 2015 года.

Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo) 15 Апр 2018 в 1:46 PDT

Родной отец Марии – музыкант Анатолий Иванов. Он живет в городе Абакан, с новой женой. Маша поддерживает с ним отношения, часто приезжает к нему. Например, летом 2017-го навещала его с сестрой Александрой. А в конце прошлого года Мария представила папе жениха-португальца, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Maria Hvorostovsky (@mariahvo) 24 Дек 2017 в 8:31 PST

Вторая жена артиста – Флоранс Хворостовская родом из Женевы. Их общие дети – 14-летний Максим и 10-летняя Нина. Дмитрий скончался 22 ноября после двухлетней борьбы с онкологией.