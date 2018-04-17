Нестареющая Ротару молчит из-за миллионов

Певица София Ротару больше не дает больших сольных концертов. Ей это не нужно: исполнительница и так получает огромные деньги.

В прошлом году вокалистка отметила круглую дату – 70 лет. Поклонники с нетерпением ждали юбилейного концерта или большого гастрольного тура, но надежды не оправдались. Фанаты обеспокоились состоянием здоровья любимицы и забили тревогу.

Ясность внес директор артистки Сергей Лавров. Он рассказал журналистам, что сейчас София Михайловна поет только на корпоративах и закрытых вечеринках. "В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в рамках "Ярмарки земляков". Сольных концертов по России действительно пока не планируется", – пояснил менеджер звезды.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 8 Авг 2017 в 12:25 PDT

По словам Сергея, певица вынуждена хранить своего рода "молчание" из-за огромного количества персональных заказов от олигархов: ей приходится отказываться от идеи отправиться в турне или принять участие в крупном телевизионном проекте. "У нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни (2-2.5 миллиона рублей. – Прим. ред)".

Лавров отметил, что несмотря на непростую финансовую ситуацию в стране, состоятельные россияне по-прежнему готовы платить Ротару большие деньги, за возможность заполучить именитую вокалистку себе на торжество, сообщает Sobesednik.ru. "София Михайловна находится в потрясающей форме – и концертной, и физической. Все, кто видит ее без грима, поверить не могут, что ей столько лет. Даже сын Руслан ей периодически говорит: "Мама, ты когда в последний раз в паспорт заглядывала?" – добавил концертный директор.