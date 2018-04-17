Поплавская напала на престарелого Виторгана

Актриса Яна Поплавская разразилась резкой критикой в адрес новоиспеченных родителей Эммануила Витогана и Ирины Млодик. По мнению "красной шапочки" дети возрастных родителей очень страдают.

Поплавская призналась, что сама никогда бы не решилась на такой поступок. По мнению артистки для таких родителей ребенок конечно же утешение на старости лет, но малыша мало родить, необходимо где-то найти силы вырастить его.

"Самое страшное, когда ребенок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: "Я еще могу, я еще в силе, видели? Я не старею, я еще молод". И ребенок сначала для них игрушка, а потом он для них сиделка, когда родители болели, а им было всего по 15 лет. Маме, например, 65, а им хочется, естественно, болтаться, влюбляться, а с мамой нужно сидеть", - заявила Яна. Артистка допустила, что Виторган и его супруга могут позволить себе нанять круглосуточную няню, но тогда такое материнство лишено всякого смысла.

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 1 Апр 2018 в 8:04 PDT

Для наглядности Поплавская вспомнила пример из собственной жизни. В ее школе, в параллельном классе была девочка, которую дразнили из-за престарелой матери. "Все время говорили: "Анька, вон за тобой бабушка пришла!". А это было ее мама", – рассказала она журналистам сайта "Комсомольская правда".

После артистка добавила, что возрастные родители руководствуются исключительно своим эгоизмом, они совсем не беспокоятся о том, на какие сложности обрекают свою кровиночку. "Нужно думать ни о себе, нужно думать о ребенке – всему свое время, а если родителями под 60, и у них малыш… Господи, на кого же вы его обрекаете?" – добавила Яна.



Информация о том, что у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь Этель, стала сенсацией. А когда выяснилось, что 56-летняя супруга артиста родила сама, градус истерии в СМИ поднялся еще выше. По словам близкой подруги пары, для того чтобы произошло чудо, супруги использовали метод ЭКО. Счастливое событие в жизни Виторгана и Млодик произошло еще 26 февраля.