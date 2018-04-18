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Маленький сын Жанны Фриске остался без дома

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Печальная участь ожидает шикарный особняк Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Согласно решению суда, дом в элитном поселке уйдет с молотка за долги.
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Коттедж Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева находится в одном из самых престижных московских пригородов Лужки-2, что в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок серьезно охраняется: на территорию не пускают даже по звонку жильцов, только в сопровождении кого-то из своих. А после того как суд решил выставить особняк Фриске и Шепелева на торги, внимание сторожей усилилось из-за обилия журналистов.

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"Недавно тут с камерами весь день караулили. Ждали судебных приставов. Приставы здесь и правда были уже два раза. В марте опечатали дом. И потом еще в начале апреля..." – рассказал местный житель.

Особняк певицы и телеведущего выделяется на общем фоне – он стоит без забора, газона тоже нет. У входа в дом брошены инструменты – бетономешалка, лопаты, грабли. Впрочем, это не означает, что коттедж всеми забыт. Говорят, Дмитрий Шепелев регулярно наведывается сюда.

"Он отопление проверяет, дом же не законсервирован. Но теперь его, наверное, уже и не пускают. Опечатано все... Дима говорил, что все это они с Жанной для сына хотели, а теперь дом чужим людям уйдет за долги", – сообщил сосед телеведущего.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Отец Жанны Владимир Фриске не раз утверждал в интервью, что особняк был куплен на ее деньги, однако артистка якобы ни разу в нем не была. А вот местные жители утверждают, что видели Жанну вместе с Дмитрием и маленьким Платоном.

"Видел их в самом начале, когда только дом приобрели. Они втроем с малышом сюда приезжали. Уже видно было, что она болеет, лицо какое-то не такое... Но так с виду они довольные были, веселые. Шашлыки жарили, мальчику кроликов показывали – рабочие их разводили. После смерти Жанны Дима постоянно здесь бывал. Один или с мальчиком. Стройку контролировал и гулял тут с ребенком. Он и сейчас приезжает, но уже не строит ничего", – цитирует жителя элитного поселка сайт "Комсомольская правда".

Напомним, согласно решению Истринского суда, особняк в поселке Лужки-2, принадлежащий наследникам певицы, должен быть выставлен на торги. Все деньги от продажи передадут "Русфонду": родственники так и не отчитались перед благотворительной организацией о судьбе 21 миллиона рублей, собранных на лечение Жанны Фриске.

Автор: Наталья Аряева18 апреля 2018, 08:32
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