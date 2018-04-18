Пустился в бега: куда пропал отец оборотистой Цымбалюк-Романовской

Вскрылись темные делишки киевского "миллионера". За них придется ответить перед следствием.

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская многим обязана своему отцу. Например, он дал ей денег на покупку элитной недвижимости в Москве. Но это по легенде, придуманной Элиной Мазур, помогавшей Виталине.

"Все эти квартиры были приобретены на личные средства Цымбалюк-Романовской, и подтвердить это элементарно. Дело в том, что ее отец Виктор Владимирович никогда не был бедным человеком – он владел ощутимой долей в украинской компании, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Чистая прибыль этой компании за прошлый год – 73 миллиона долларов", – сообщила на пресс-конференции Мазур.

Позже она "переобулась" и заявила: "Я провела достаточно глубокое расследование и выяснила, что ни на Украине, ни в России, куда Виталина прибыла приблизительно в 2006 году, она не имела таких источников дохода, которые бы позволили ей купить хотя сарай в Тамбовской области. А купила она квартиры на деньги Артура Согомоняна, который, будучи банкиром и бизнесменом, снял средства со своих счетов и подарил их Армену Борисовичу на покупку квартиры".

Одно из первых решений на посту директора театра Цымбалюк-Романовской – принять родителей к себе на работу. По этому поводу было много шума. Тогдашний пресс-секретарь театра Наталья Корнеева осадила всех: "Когда Джигарханян устроил в театре свою предыдущую жену, единокровную сестру и пасынка без актерского образования, никто не говорил, что он пристроил родню. А уж про Виталину такого тем более сказать нельзя. Ее мама – профессионал высочайшего уровня, которая может при минимальном бюджете сделать роскошные костюмы, поэтому на посту заведующей пошивочным цехом она на своем месте. Как и отец-инженер, благодаря которому у театра появилась Малая сцена".

А теперь стали появляться любопытные данные, чем на самом деле в театре занимался отец Виталины. Вероятно, ему придется дать показания.

"Прячется, не приходит на допрос, пытается затянуть процесс. Именно он устанавливал скрытые камеры в кабинете Армена Борисовича. Из-за этого следствие затягивается. Отец проходит в деле свидетелем. И ему все равно придется дать показания. По этому уголовному делу Виталине может грозить штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. В любом случае судимость у нее будет", – объяснил Артур Согомонян тот факт, что Виктор Цымбалюк, как говорят, пустился в бега.

"По прогнозам юристов, отец Виталины вряд ли понесет наказание. В театре он работал электриком, его принимала на работу Виталина, и на службе он выполнял ее указания", – цитирует Согомоняна "Комсомольская правда".