Актриса Татьяна Васильева вышла замуж с подбитым глазом

Татьяна Васильева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярная актриса откровенно рассказала о личной жизни.

Татьяна Васильева заявила, что ни по каким критериям не должна была быть актрисой – дескать, у нее была совершенно не подходящая внешность. "По сути, я никак не могла стать актрисой. Была вся несуразная, большая, с кучей комплексов. Но все же я поступила в театральный, словно это было чем-то само собой разумеющимся", – отметила Васильева.

Несмотря на далекую от идеала внешность, Татьяна была очень эффектной, на нее обращали внимание мужчины. А она была влюблена в однокурсника Анатолия Васильева. "Толя Васильев был очень красивый, а я неприметная. Я делала все для того, чтобы он обратил на меня внимание. Он ухаживал за другими женщинами, а я продолжала его любить. Годы он собирался с мыслями, но потом все было хорошо. Мы прекрасно вместе жили целых 13 лет", – рассказала актриса. Татьяна подарила Анатолию сына Филиппа.

Пара рассталась по решению актрисы. Она влюбилась в актера Георгия Мартиросьяна. Когда Васильева поняла, что больше не может бороться с собой, объявила мужу о своем уходе. "Он начал ревновать меня только тогда, когда я сказала, что ухожу. Первый и единственный раз ударил. Я считаю, что это было заслуженно – нормальная реакция любящего человека. Я развелась и в тот же день вышла замуж за Мартиросьяна с подбитым глазом", – поведала Васильева.

Сейчас она считает, что избранник был ничем не примечателен. "Не было ничего такого в нем, за что его можно было полюбить. Это было наваждение. Когда я была беременна, узнала, что у него есть любовница", – отметила актриса. Когда Татьяна родила дочь Елизавету, ей позвонила любовница мужа и заявила, что не может без него жить.

Однако не измены стали причиной развода Васильевой и Мартиросьяна. Георгий уверен, что брак распался из-за Филиппа. Якобы он плохо влиял на мать, настраивал против него. "Конечно, дети не виноваты. Я не могла позволить, чтобы он так обращался с моим сыном. В моей семье жестокости быть не могло и вот этого: "Встал, пошел, принес, вышел". В итоге вышел Мартиросьян", – заключила актриса.

Васильева сделала вывод, что за все надо платить. "Мне мужчины ничего не оставляли, приходилось начинать все с нуля. За все надо платить – вот я и расплачиваюсь. Зачем я разрушила семью с Толиком? Потому что мне так захотелось? Не смогла с собой совладать? Вот за это я и получила сполна", – высказалась Татьяна.