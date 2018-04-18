У лишившегося волос Лепса заподозрили тяжелую болезнь

Григорий Лепс предстал перед фанатами в необычном образе – артист коротко подстригся. Подписчики заподозрили неладное.

Григорий Лепс гастролирует по Германии и сейчас находится в Мюнхене. Там певец сделал фотографию, которую опубликовал на своей официальной странице в Instagram. Выяснилось, что артист расстался с шевелюрой.

Смена имиджа не осталась незамеченной. "Блииин зачем постриглись? я же Вас любилааа", "Как ваше здоровье?", "Где волосы???? Что то случилось??? Как себя чувствуете???", "Где ваши кучеряшки???", "Подстриг таки кудряшки))", "Очень непревычно", "Чтооооо. Это было неожиданно", "Григорий Викторович, Вы подстриглись????? А где Ваши славные кудряшки????", "Вы здоровы?? Почему лысый??", "надеюсь, это просто смена имиджа, а не тяжелая болезнь", "А вам даже лучше с новой прической (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – высказались подписчики.

Ранее Григорию Лепсу досталось за нецензурную лексику в новой композиции. Творческий эксперимент артиста раскритиковал его коллега по сцене Юрий Лоза, по мнению которого, из-за похабной песни певец уподобился "помоечному бомжу".

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 17 Апр 2018 в 9:03 PDT

"Вы можете себе представить, как матерились бы академик Сахаров или Дмитрий Хворостовский? Или другие эталоны науки, культуры? Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем", – отметил Лоза в недавнем интервью.