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Беременная Кейт Миддлтон второпях сбежала из дома

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон упаковала чемоданы и уехала из родного дома. Беременная жена принца Уильяма готовится к приближающимся родам.
прочитано 8719 раз

До появления наследника британского престола остаются считаные дни. Ушлые газетчики уже делают ставки. Предполагается, что важное для королевской семьи событие произойдет до конца апреля.

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Последние недели Кейт проводила в доме родителей – Майкла и Кэрол Миддлтон – в Баклбери, а затем в собственном особняке в Сандрингеме, в 185 километрах от Лондона. Герцогиня решила рожать в той же столичной больнице, где на свет появились принц Джордж и принцесса Шарлотта. Именно поэтому ей пришлось второпях переезжать в Букингемский дворец, сообщает HELLO!

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз. Акушеры госпиталя Святой Марии готовы встретить королевскую особу. В клинике освободили целое крыло для высокопоставленной гостьи. Этот роддом больше напоминает пятизвездочный отель, чем медицинское учреждение.

Недавно британский принц рассекретил имя будущего ребенка. Уильям рассказал журналистам, что его настолько впечатлила игра футболиста Джека Грилиша, что было решено назвать малыша в честь спортсмена. "Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком!" – выпалил радостный королевский наследник. После этой фразы принц замялся и добавил: "Или Джеки!"

Автор: Руслана Алексеева18 апреля 2018, 16:37
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