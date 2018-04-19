"Настоящая стерва": Солнцев припомнил нелицеприятное прошлое беременной Костенко

Рустам Солнцев высказался о беременной жене футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. По мнению бывшего участника скандально известного телепроекта "Дом-2", девушка как-то незаметно для него стала "святой", хотя до этого была "настоящей стервой".

В рубрике "МамаДорогая" Рустам Солнцев высказался о любовном треугольнике Ольга Бузова – Дмитрий Тарасов – Анастасия Костенко. В частности, звезда "Дома-2" прокомментировала муссирующиеся в Сети разговоры о том, что футболист на протяжении нескольких месяцев изменял поющей ведущей с привлекательной моделью, а затем, оформив развод, быстро на ней женился, потому что она "залетела".

"К Насте Костенко хочу обратиться. Она сейчас на сносях, уже живот такой большой. Настя, извини, дорогая, я просто пропустил тот момент, когда ты святой-то успела стать. Помнишь те шальные деньки, когда ты, будучи настоящей стервой, увела чужого, пусть не самого талантливого, не самого умного футболиста от законной жены Ольги Бузовой? А вот сейчас, когда открываю твой профиль, умиляюсь – такая святость! Дорогая, как это у тебя получается?" – задал вопрос Солнцев.

Затем Рустам припомнил Анастасии нелицеприятные подробности недавнего прошлого. "Я ее не обвиняю. Ну приехала девочка из Сальска, захотела устроиться поудачнее, а тут такой жирный кусок – муж Бузовой. Вот она и стала с ним шашни крутить… И крутила, как все знают, не меньше полугода до того, как все явным стало. То есть фактически спала с женатым… А потом, когда ее прижучили, святой прикинулась – у нас, мол, с Димочкой любовь, живем мы не ради лайков. Мол, Бузова, такая-сякая, муженька своей публичностью задавила, а у нас теперь будет все по-другому. И что в итоге? Отчитываются о каждом своем чихе в Instagram, женятся "по залету"… Не надо считать людей дураками, все своими глазами видели, как с женатым спала и из семьи его увела. Нечего из себя теперь строить правильную", – цитирует Солнцева StarHit.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 13 Апр 2018 в 8:05 PDT

В заключение бывший участник "Дома-2" предупредил Костенко: "Вообще, ты мне нравишься, ты милая девушка, и я желаю тебе самого лучшего. Но не перестаю тебе напоминать, что судьба – еще та злодейка. И то, что ты когда-то сотворила с Бузовой, может произойти и с тобой".