Ставшая гражданкой Кипра Пугачева показала всем язык

Алла Пугачева призналась, что весь день валяла дурака, и опубликовала фото, на котором демонстрирует язык. Поклонники назвали 69-летнюю Примадонну хулиганкой.

На своей официальной странице в Instagram Алла Пугачева опубликовала селфи. На снимке артистка, прикрыв лицо рыжими волосами, показывает в объектив язык. "Отличное настроение сегодня. Весь день валяла дурака. Редкий случай", – объяснила свое поведение Пугачева.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию. "Хулиганка", "Быть собой без масок это здорово", "молодец!!!!!", "Аллочка Вы~ прелесть!!!", "Вы самая КРУТАЯ!!!👏👏👏Обожаю Вас!!!❤️", "Умница!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!! Здоровья!!!!", "Душа без возраста. Дай Бог каждому сохранить так свое тело, завистники!", "Алка-зажигалка 👍🏻👍🏻👍🏻Вы молодец!!!", "Люблю творчество, уважаю как женщину и маму! Алла Борисовна, здоровья и энергии (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фото подписчики.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Апр 2018 в 12:52 PDT

Поклонники не просто так желают Пугачевой крепкого здоровья, ведь на днях соседка артистки по деревне Грязь высказала убеждение, что Примадонна плохо себя чувствует. "У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная. А два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой", – отметила в интервью местная жительница Грязи.

Свое мнение высказал и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он эксклюзивно сообщил Dni.Ru: "Да, Алла Борисовна в последнее время, похоже, чувствует себя не очень хорошо. Да она, собственно говоря, этого и не скрывает. Но то, что соседка на всю Россию рассказывает, как понять, дома Пугачева и Галкин или уехали, больше похоже на пособие для тех, кто хочет забраться в дом к Примадонне в ее отсутствие. В этих вопросах стоит четко понимать, какую информацию следует распространять на большую аудиторию".