Изменившаяся Алсу раскрыла правду о четвертом ребенке

Певица Алсу прокомментировала слухи о своей четвертой беременности. Популярная исполнительница призналась, что будет рада малышу.

СМИ муссируют слухи о том, что певица Алсу не выходит в свет и ведет закрытый образ жизни, поскольку ждет четвертого ребенка. Артистка решила рассказать правду.

"В одном из интервью у меня спросили: "Задумывались ли Вы о том, чтобы стать мамой в четвертый раз?" Я ответила, что задумывалась. Но в планах у меня рождения четвертого ребенка нет, хотя в этом вопросе загадывать нельзя. Обычно я всегда отвечаю: "Как Бог даст, так и будет!" Конечно, если ребенок появится – буду счастлива, потому что я люблю детей. Но при этом понимаю, что меня еще меньше будет хватать на нынешних членов семьи!" – цитирует Алсу Sobesednik.

Певица отметила, что детям нужно много внимания. "Со старшими нужно обязательно поговорить, сделать уроки, сходить куда-нибудь. Младший просто требует маму все время. Я разрываюсь между ними", – призналась она.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 5 Апр 2018 в 11:22 PDT

В этом году у Алсу юбилей. Трудно поверить, но одной из самых привлекательных певиц отечественной эстрады исполняется 35 лет.

"Летом отмечу праздник в кругу друзей, а осенью устрою большой концерт. Это только кажется, что до него еще долго. На самом деле еще вчера нужно было начинать подготовку, чтобы все успеть. Мне предстоит много тяжелой работы. Надеюсь, детишки будут меня морально поддерживать", – подчеркнула звезда.

Ранее фанаты обратили внимание на внешность певицы. По их мнению, Алсу изменилась, и дело не только в возрасте. Поклонники предположили, что она прибегала к помощи косметологов и пластических хирургов.