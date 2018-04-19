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Пьеха рассказала о своем состоянии после больницы

Эдита Пьеха. Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
 Певица Эдита Пьеха отправилась домой после длительной госпитализации. Артистка благодарна поклонникам за поддержку. 
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"Я уже дома. Бешеный кашель прошел, температура в норме. Теперь я в полном порядке. Еще постараюсь порадовать всех, кому небезразлично мое творчество. Спасибо вам огромное за то, что переживаете!" – рассказала звезда журналистам издания StarHit.

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Эдита Станиславовна Пьеха певица, актриса

Напомним, что в начале апреля стало известно, что Пьеха попала в больницу. Медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.

В гости к заболевшей звезде напрашивались журналисты федерального канала. Эдита Станиславовна разрешила им приехать, но попросила захватить по дороге необходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнили просьбу звезды, а та, в свою очередь, отдала деньги за покупку.

  

Сразу после того, как об этом стало известно широкой общественности в Сети, поползли сплетни о том, что журналисты были вынуждены ехать к артистке с целым пакетом лекарств, так как никто из близких не смог найти пары часов для помощи знаменитой родственнице.

Позже Пьехе пришлось публично оправдывать членов семьи. "В тот день все мои близкие были очень заняты. Но я ничего страшного в этом не вижу. Как самочувствие? Пока не идеальное, кашель все не проходит. Но жить буду", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Автор: Руслана Алексеева19 апреля 2018, 21:55

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