Шараповой больше не существует

В жизни певицы Дианы Шараповой случилась глобальная перемена. Четвертьфиналистка шоу "Голос-3" объявила о смене имени и фамилии.

У себя в Instagram Диана Шарапова опубликовала первую страницу паспорта с новыми данными. Собственно, Дианы Шараповой больше нет. Певица официально стала Динарой Шариповой.

Глобальную перемену в жизни артистка объяснила несколькими причинами. "Поздравьте меня, с ребрендингом, теперь я Динара Шарипова. Считаю это имя удобно и комфортно будет слышать казахстанцам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Далее Динара развила свою мысль. "Шарапова – мне кажется это грубовато, на английском ШАТАП (shut up), а многие говорят ШАРАП означает – ЗАТКНИСЬ. На казахском ШАРАП – ВИНО, но пьют-то не все, а для многих это вообще запретная тема. Звучит негативно, согласны?" – обратилась к подписчикам Шарипова.

"Поэтому я считаю Шарипова очень даже неплохо, звучит. Ну и имя Динара более привычно и легче воспринимается на слух восточными народами, на арабском имя Дианара означает "Драгоценная". Все, теперь я официально Динара Шарипова!" – завершила свою запись исполнительница.

Публикация от Diana Sharapova (@dianasharapova_official) 1 Апр 2018 в 11:23 PDT

Поклонники неоднозначно отнеслись к поступку артистки. "Диана Шарапова на мой взгляд было самым крутым именем на Казахстанской эстраде !! Не такое как у всех и даже псевдонима ненадо было(( но если конечно вам комфортно с Новым именем то я надеюсь вашим поклонникам оно тоже станет любимым)) так как не зависимо от имени артист то остаётся прежним😊с шикарным голосом ", "Зачем?", "диана шарапова круче", "Нельзя имя менят даже чутя нельзя. Вся судьба измениться. какую сторону изменится даже неизвестно. Желаю счастья вы итак нам нравитесь. оставайте на своем фио. так лучше", "Поздравляю вас вы прекрасно", – высказались поклонники.