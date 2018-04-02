"Самые лучшие друзья": 15-летний сын Рудковской рассказал о своей жене

Средний сын Яны Рудковской Николай Батурин получил известность благодаря не только именитым родителям, но и собственным способностям – он рэп-исполнитель, уже добившийся признания. 15-летний юноша откровенно поговорил с журналистами.

Еще пару лет назад Яна Рудковская называла сына Николая профессиональным футболистом. Однако сейчас юноша всерьез увлекся музыкой. Впрочем, о спорте он не забыл. "Я им занимаюсь, но не так часто, как раньше. Но, бывает, выбираюсь. Я ему все-таки больше четырех лет посвятил", – отметил Батурин.

Николай рассказал о личной жизни. Юноша признался, что его воспитывали в строгости. "Строго наказывает, если косячу. А я такой ребенок – косячу постоянно. Меня всегда строго воспитывали, родители могут и наказать. Под домашним арестом, бывает, сижу", – признался Николай.

У юноши есть старший брат – 16-летний Андрей. Они учатся в одном классе. С младшим – пятилетним Александром – видится редко. "Он живет за городом, а я там появляюсь нечасто – максимум в выходные", – пояснил Николай.

С отцом Виктором Батуриным у юноши, по его словам, отличные отношения. "Родители пытались создать для меня лучшую атмосферу, чтобы я не чувствовал негатива, так что я благодарен им за это", – прокомментировал скандальный развод Рудковской и Батурина сын.

Зашла речь и об отношениях с мужем его матери, прославленным фигуристом Евгением Плющенко. "С отчимом у меня тоже прекрасные отношения. В какой-то степени он мне друг, а в какой-то – выполняет отцовскую функцию", – высказался Николай.

Интересно, что о личной жизни 15-летний Батурин предпочитает не распространяться. При этом юноша дал понять, что в своем сознании уже сформировал представление о семье. "Идеальная семья – это когда в ней есть полное доверие. Когда ты со своей девушкой или женой – самые лучшие друзья и можете всем друг с другом делиться. Но семью заводить нужно осознанно, не спешить с этим, потому что это как-никак на всю жизнь", – цитирует 15-летнего Николая Батурина PeopleTalk.