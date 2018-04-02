Счастливая Семенович выбирает имя для "дочери"

Артистка собирается написать книгу. Выбрать имя для главной героини она доверила фанатам.

В своем микроблоге Семенович написала: "Я начинаю работу над своим художественным романом, пора ему ожить на бумаге! Он давно родился в моей голове, и теперь настало время рассказать его вам", – поделилась своими планами звезда.

Детали сюжета пока неизвестны, единственное, что озвучила Семенович, – то, каким будет протагонист произведения. "Думаю над именем для главной героини, она балерина и очень милая девушка", – написала Анна. Звезда попросила подписчиков дать имя своей "литературной дочери".

Поклонники ринулись предлагать варианты. Некоторые просто кидали версии по душе: "Аня", "Юлия", "Софи". Кто-то советовал выбрать что-нибудь экзотическое: "Сайора", "Лизуанна", "Аиша", "Майнастасильда Плилочшинская", "Мирабелла", "Гизелла", "Флоренция". Другие убеждали взять за основу реального человека. "В честь Волочковой", "Алко-Настя Ворочкова", "Настя", "Волочкова", – озорничали в комментариях подписчики.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) 1 Апр 2018 в 1:47 PDT

Семенович – не первая звезда, решившая заняться сочинительством. К примеру, в 2007 году Маша Малиновская выпустила "учебник" для женщин "Мужчины как машины". Она классифицировала представителей сильного пола, сравнивая их с автомобилями: бизнес, эконом, внедорожник, спорткар, иномарка, наша сборка и так далее.

Участница золотого состава "ВИА Гры" Анна Седокова более десяти лет назад написала девичью книгу – "Искусство соблазнения" – практическое руководство о том, как стать счастливой и найти любимого мужчину. Она делилась своими переживаниями, рассказывала о детстве и юности, о том, как была счастлива и потом это счастье потеряла.

Не могла не рассказать историю о самой себе и балерина Анастасия Волочкова, написавшая книгу "История русской балерины". А популярный ведущий Андрей Малахов в произведении "Моя вторая половинка" поделился секретами своего успеха и материального благополучия.