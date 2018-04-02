Рапунцель из "Дома-2" прокляли после родов

Шоумен Рустам Солнцев жестко раскритиковал участницу телепроекта "Дом-2" Ольгу Рапунцель за онлайн трансляцию родового процесса. По его мнению, проявление малыша– это процесс интимный, из него нельзя делать шоу.

"На Доме-2 всегда была традиция, она сопряжена с старой русской традицией. Женщина, которая вот-вот родит прячется от людей, потому что в этот момент срабатывают суеверия. Ее никто не должен видеть, и она должна появиться на проекте уже после того, как все понимают, что ребенок окреп, он сосет сиську, здоровенький и так далее", – рассказал Солнцев корреспонденту Dni.Ru.

По мнению шоумена, Ольга должна была "уйти" из публичного пространства еще на восьмом месяце и не появляться до того момента пока малыш не подрастет. "Полно грязных ртов, которые провоцируют, проклинают, и конкретно проклинают ее, эту дуру Рапунцель. Но я ее по-человечески люблю и желаю самого доброго", – подытожил Солнцев.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 30 Мар 2018 в 12:56 PDT

Напомним, что вчера, 1 апреля Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко стали родителями. Роды стали настоящим шоу. Появление малышки на свет транслировали в прямом эфире. Вся родовая деятельность прошла без осложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник, которая, по некоторой информации, находится в Балашихе, в 17:34 мск. Вес малыша – 3580 граммов, рост – 58 сантиметров.

Публикация от �� Официальный домовой �� (@kuzkin_durdom2) 1 Апр 2018 в 10:07 PDT

Супруг Рапунцель Дмитрий практически каждую минуту был рядом с ней. Он присутствовал в палате. У молодого человека была ответственная задача: поддерживать любимую, вытирать пот со лба и помогать правильно дышать.